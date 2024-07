38-letni moški pretepal svojo mamo, odpeljali so jo v bolnišnico

Krški policisti so bili obveščeni o nasilju v družini v okolici Krškega.

V intervenciji so ugotovili, da je 38-letni nasilnež pretepel svojo mamo in jo poškodoval. Na kraj dogodka so poklicali reševalce, ki so žrtev oskrbeli in jo odpeljali v bolnišnico.

Policisti so nasilnežu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.