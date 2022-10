Po medvrstniškem nasilju za Bežigradom, ki je šokiralo Slovenijo, policija sporočila to

Policisti so po prijavi medvrstniškega nasilja na območju Bežigrada v Ljubljani in zaznavi sumov kaznivega dejanja nasilništva izvedli vrsto preiskovalnih in preventivnih ukrepov.

Štirje osumljeni

V preiskavi so kaznivega dejanja nasilništva osumili štiri mladoletnike, je pojasnil načelnik policijske postaje Ljubljana Bežigrad Jure Ulčar.

Z njimi so že opravili razgovore, pogovori so bili opravljeni tudi s starši žrtve, policisti pa še zbirajo obvestila oseb, ki bi lahko dale koristne informacije o tem dogodku.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo in center za socialno delo, je dejal Ulčar. Žrtvi so medtem že nudili ustrezno pomoč, izvajajo pa tudi ukrepe za njeno zaščito, da do podobnih dogodkov ne bi več prišlo, je dodal.

Ker so v dogodek vpletene mladoletne osebe, ne morejo razkrivati podrobnejših informacij, tudi zaradi morebitne ponovne viktimizacije žrtve. Je pa Ulčar razkril, da osumljencev pred tem niso obravnavali za nasilna dejanja, »prav tako pa tudi ne skupine, ki si je nadela posebno ime«.

Ulčar je naslovil tudi očitke starša žrtve, češ da so mu policisti rekli, da pristojnega policista še nekaj dni ne bo. Kot je pojasnil Ulčar je šlo za šum v komunikaciji, saj je bil policist dejansko več dni odsoten, kar pa ni pomenilo, da se aktivnosti niso začele izvajati takoj.