»Vstanite! Gori, gori ...« Takšni kriki so stanovalce naselja vrstnih hišk na Cesti španskih borcev v Zalogu pri Ljubljani 24. junija 2015 prebudili okrog dveh zjutraj. Zagorelo je v hiši, kjer je živel Vehid Krupić, ogenj pa se je hitro razširil na sedem sosednjih. V prvih trenutkih je ena od sosed zaslišala tudi Krupićeve krike: »Policija, policija! Lopovi, lopovi!« Pozneje smo izvedeli, da se je možakar med begom skozi okno goreče hiše tudi porezal po roki. Obsojen zaradi nasilja v družini Ko so gasilci po nekaj urah opravili svoje delo, so na prizorišče priš...