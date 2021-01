Oblačila umorjenega so kar oprali!

Milkov brat Ladislav je na grobu v Kopru namestil novo ploščo z napisom – umorjen. FOTO: Vojko Zakrajšek

Forenzik je uničil biološke sledi, ki bi jih zdaj z modernejšo metodo lahko izločili za preiskavo.

Odvetnik posojal Milkov denar

Žena na polovico vprašanj ni odgovorila, preostalega pa se ni spominjala.

Žena se ne spominja

Nekoč zvesti Milkov prijatelj in poslovni partner ga je po izginotju označil za dvomljivega poslovneža.

Oblačila so vrnili

Obstali v letu 1995 Ladislav Mlakar: »Leta 1996 sem na koprskem tožilstvu dobil na vpogled celoten spis o preiskavi Milkovega umora. Vse sem pregledal, bilo je kup dokumentov in fotografij. Okrožni tožilec Slavko Ožbolt me je celo povabil k sodelovanju, rekoč, morda bi lahko še kaj pomagali z informacijami. Ne vem, zakaj bi, saj sem bil tako in tako ves čas v stikih s kriminalisti in sem vse, kar sem vedel, sproti posredoval njim. Zdaj ko mineva 25 let, bom znova na tožilstvu zaprosil za ogled celotnega spisa o Milku. Ker vsa leta odgovarjajo, da na primeru še delajo, da preiskava poteka, me zanima, do česa so se dokopali v tem dolgem času. Včasih imam občutek, da policija ve več,« je za Nedeljske novice Ladislav Mlakar povedal pred dnevi. Dejal je še, da je skrajni čas, da se v primeru nekaj zgodi, po drugi strani pa je naveličan takega življenja: »Vse gre nekako v prazno, naše življenje je zastalo, čas je šel naprej, mi pa smo obstali v letu 1995.«

Da se bo vedelo

Na Obali so se dogajale čudne stvari v zvezi z nepremičninskimi posli in ena od posledic je bil Milkov umor. To mora priti na dan, se bo že nekje zalomilo.

Proti koncu leta 1995, ko se preiskava ni nikamor premaknila, so nekoliko premešali in zamenjali preiskovalce in nova ekipa je le storila korak naprej. Preiskava umoraje vendarle nekaj odkrila; šele pozornejša obravnava pokojnikovega prijateljaje pokazala, da se je ta znani odvetnik ukvarjal z nečednimi posli, na kar je ves čas opozarjal tudi Milkov bratŽal pa so na začetku te informacije preprosto zanemarili. Nato so odkrili krajo štampiljke na koprskem sodišču, odkrili so goljufije, ponarejanje listin, tatvine in zlorabo zaupanja strank. Na dan so prišle prav neokusne Fortunatove izjave na pogovorih s kriminalisti.Nekoč zvesti Milkov prijatelj in poslovni partner je, ko so ga spraševali o okoliščinah izginotja, Milka označil za nesposobnega in dvomljivega poslovneža, ki naj bi se vsiljeval obalni druščini mogotcev, ki so obračali velike vsote, med drugim Mlakarjeve prihranke. Teh naj bi bilo od sto do nekaj sto tisoč nemških mark. Koliko je pokojni Milko prek Fortunata v resnici vložil v projekt Zeleni park, do danes ni razjasnjeno.Marca 1996 so Zdenka Fortunata aretirali in priprli za nekaj mesecev, oktobra istega leta se je na novogoriškem sodišču začelo sojenje. Odvetniška zbornica Slovenije je zaradi medijskega pritiska – tako je zgoraj podpisanemu skoraj jezno zabrusil neki državni uradnik – v začetku leta 1997 za pet let odvzela licenco za opravljanje poklica. Zaradi goljufij, prevar in zlorab je sledilo dolgoletno sojenje odvetniku, ki so mu sicer resda sodili zaradi omenjenih kaznivih dejanj, vendar se je skozi vse obravnave kot rdeča nit vlekla zgodba o Milkovem umoru.Obtožnica je namreč vsebovala tudi pogodbe, ki so dokazovale, kako je Fortunat posojal Milkov denar. Pogodbe iz leta 1993 so bile žigosane z ukradenim žigom koprskega sodišča. Kriminalisti so za krajo žiga, ta je izginil že leta 1992, osumili odvetnika, ni pa bilo dokazov o njegovi vpletenosti v umor. Več kot deset let po vložitvi obtožnice je bil odvetnik zaradi goljufij, prevar in zlorab obsojen na večletno zaporno kazen. Odsedel je le del.Ko smo leta 2002, sedem let po umoru, na koprski policiji spet podrezali, kako je s preiskavo, so povedali: »S primerom Mlakar se ukvarja posebna skupina kriminalistov. O umoru nič novega. Na podatke, kako in kje je pred prihodom v Slovenijo živel Milko Mlakar, s čim se je ukvarjal, s kom se je družil, enako pa tudi za njegovo ženo, še čakamo. Res je, naša prošnja s temi vprašanji nosi letnico 1995! Preiskava gre medtem dalje, še vedno imamo več oseb, ki so imele motiv za Milkov umor.«Ko so kriminalisti opravili nov krog pogovorov z ljudmi, ki so imeli stike z Mlakarjem, je njegova vdova prišla na pogovor v spremstvu odvetnika. Zanimivo. In rezultat? Na polovico vprašanj ni odgovorila, preostalega pa se ni spominjala. Nenavadno, moža ti vendar ne ubijejo vsak dan.Milko je dan pred izginotjem, 8. februarja 1995, po telefonu zadnjikrat govoril z bratom Ladislavom, ki je živel v Švici. Mesec prej, med njunim zadnjim srečanjem, sta govorila o finančnih malverzacijah Zdenka Fortunata in Milko je napovedal, da bo svoj denar potegnil iz projekta Zeleni park. Ladislav je zato prepričan, da je nekdo na Obali izvedel za njegovo odločitev in ga pospravil. »Brat je žrtev botrov z Obale,« je trdil takrat in pri tem vztraja še danes.»V vseh teh letih se s ključnimi igralci ni zgodilo nič, če izvzamemo obsodbo Zdenka Fortunata zaradi goljufij,« pravi Ladislav. »Sprašujem se, kdo preprečuje razkritje ozadja. Glede na to, da vsaj uradno ni nič novega, lahko špekuliramo in ugibamo; so zadaj lokalni veljaki, politika, se je zataknilo v policiji? Če se vrnemo, so se na Obali dogajale čudne stvari v zvezi z nepremičninskimi posli in ena od posledic je bil Milkov umor. To mora priti na dan, se bo že nekje zalomilo.«Ladislav Mlakar je vztrajal in pred 10 leti je novi skupini preiskovalcev izročil Milkova oblačila, ki jih je ta nosil ob umoru. Oblačila je hranil od takrat, ko so mu jih koprski kriminalisti po prvih preiskavah vrnili, in to oprana. »Čudil sem se, da je forenzik oblačila opral, ko je vendar preiskava še potekala, saj je uničil morebitne biološke sledi, ki bi jih zdaj z modernejšo metodo lahko izločili za nadaljnjo preiskavo. Kot da ne bi vedeli, da preiskovalne metode napredujejo. Iz prvih dni preiskave se spominjam, da Milkovega stanovanja v Ankaranu kljub našim prošnjam in vabilom nikoli niso detajlno pregledali. Še vedno namreč obstaja možnost, da je bil likvidiran že doma in nato odpeljan na skriti kraj pri Tubljah.«Na kraj, kjer so pod skalami pred 25 leti našli Milkovo truplo, je Ladislav Mlakar preselil nagrobno ploščo, ki je prej stala na grobu v Kopru. Namesto te je na pokopališču namestil novo z napisom – umorjen.»Da se bo vedelo,« pojasni, »da ne bodo ljudje spraševali, v kakšni nesreči je Milko tako mlad umrl. Mi pa si resnično želimo, da bi nekoč izvedeli vso resnico, čeprav bi znova izbruhnili boleči spomini. Kdor ni doživel, težko razume, kaj vse se prepleta v mislih, kako mučno je živeti v negotovosti in kakšno olajšanje bi pomenilo odkritje resnice.« Nedvomno je bila likvidacija Milka Mlakarja dobro načrtovana in organizirana. Tega pa, na žalost, ne bi mogli trditi za kriminalistično preiskavo, ki je potekala premalo intenzivno. Ključni prvi dnevi in meseci so bili zaradi počasnosti in tudi površnosti izgubljeni.Na naša vprašanja ob obletnici Milkove smrti smo s Policijske uprave Koper prejeli naslednje sporočilo: »V zvezi z nerešenim primerom umora, po katerem poizvedujete, vas obveščamo, da je zadeva še vedno odprta in da kriminalistična preiskava še vedno poteka. Posamezne preiskovalne aktivnosti izvajajo tako koprski kriminalisti kot kriminalisti GPU UKP – NPU. Glede na dejstvo, da je kriminalistična preiskava še v teku, posameznih ugotovljenih dejstev in okoliščin ne moremo deliti z javnostjo, lahko pa potrdimo, da v tej zadevi nihče še ni utemeljeno osumljen.«