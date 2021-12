V zaporu povzročil razdejanje, sodijo mu na daljavo

»Predlagam, da sodišče imenuje psihiatra in kliničnega psihologa, ki bi bil sposoben spremljati glavne obravnave, da bi ugotovil, ali je obdolženi sposoben sodelovati na glavnih obravnavah in ali je bil v času dejanj, ki se mu očitajo, sploh prišteven,« je začel odvetnik Janez Verk, ki zagovarja Črnomaljca Nika Stariho, naštevati predloge sodnici Alenki Jazbinšek Žgank. Tej je vendarle uspelo spraviti pod streho predobravnavni narok. In to prek videokonference, ki so jo vzpostavili z zaporom na Dobu, kjer Stariha že prestaja zaporno kazen. Stariha je stari znanec v slovenskih zapo...