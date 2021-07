Neverjetno, kaj je med strežbo doletelo celjsko natakarico

V središču Celja so policisti v nedeljo obravnavali drzno tatvino. Neznanec se je z mopedom pripeljal do zaposlene, ki je stregla na terasi gostinskega lokala, ji ukradel denarnico in se odpeljal proti Savinjskemu nabrežju, poroča celjska policijska uprava.



Prav tako v Celju je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo skozi drsna vrata terase. Podatkov o tem, ali je kaj ukradel, še nimajo, je pa s poškodovanjem vrat lastnikom povzročil za okoli 1000 evrov škode.



V Novi Štifti je neznanec skozi odprto okno vstopil v stanovanjsko hišo in iz omare ukradel gotovino.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: