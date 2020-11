Koprski policisti so v sredo dopoldne obravnavali nasilje v družini.



V poročilu PU Koper pišejo, da je nasilen moški poškodoval žensko. Odpeljali so jo v izolsko bolnišnico.



Policisti so mu odredili pridržanje in izrekli ukrep prepovedi približevanja. Kazensko ga bodo ovadili.