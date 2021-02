Namesto zob napovedal incident

»Ali vi meni grozite?« Tako je včeraj ljubljanska okrožna sodnica Polona Herman vprašala 37-letnega državljana Bosne in Hercegovine Mehmeda Mahmutovića, ki naj bi imel na vesti kar pet brutalnih ropov prostitutk sredi leta 2019 v Ljubljani. Na koncu glavne obravnave je sodnici sporočil, da bo naredil incident, za katerega bo odgovorna ona. Največ medijske pozornosti si je prislužil leta 2008, ko je iz protesta splezal na streho zapora na Dobu in tam vztrajal dva dni. FOTO: Pop TvIn to zato, ker senat, ki mu predseduje, ni ugodil njegovemu predlogu o izločitvi tako predsednice kot ...