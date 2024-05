Najprej rajali, nato se stepli: Varnostniki vklenili obiskovalca in ga brcali v glavo

V soboto zvečer so se v Vitanju številni veselili glasbene prireditve, na kateri so nastopili Polkaholiki, Ines Erbus in DJ Marac. Vstop v velik šotor poleg Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga je bil brezplačen, zato je bilo pričakovati veliko obiskovalcev od blizu in daleč. In tako je tudi bilo. In morda bi se vse izteklo dobro, če se ne bi po končani prireditvi dva obiskovalca stepla. Ker se nista pomirila, se je njuno ravsanje sprevrglo v vsesplošni pretep, v katerem so sodelovali tudi varnostniki.

»V Vitanju se trenutno pogovarjamo samo še o tem. Ljudje se kličejo, nekateri so šli tudi na policijsko postajo, da so podali prijavo, čeprav so bili že na kraju dogodka policisti in so nekaj oškodovancev popisali. V njihovem zapisniku se je znašla tudi izjava varnostnika, ki je udaril dekle v obraz, da je padla, sam pa je dejal, da je padla, ker je bila pijana. Skratka, zavladal je popoln kaos. Če se ljudje stepejo, bi morali varnostniki stvari umiriti in rešiti, ne pa da pretepajo ljudi. Če ne bi videl na lastne oči, ne bi verjel,« nam je sporočil ogorčeni bralec, ki želi ostati anonimen.

Kot še pravi očividec, naj bi varnostniki enega obiskovalca vklenili v lisice, nato pa ležečega na tleh brcali v glavo, da je dobil hujše poškodbe glave, lobanje, čeljusti in očesa. »To je bil povod v še hujše obračunavanje z obiskovalci. Skupina ljudi je kričala in prosila varnostnike, naj prenehajo, takrat pa so prišli na pomoč še drugi varnostniki in začel se je vsesplošni pretep z obiskovalci,« nam je dogajanje opisal bralec.

Incident so nam potrdili na Policijski upravi Celje. »V nedeljo okoli pol treh zjutraj smo bili obveščeni o množični kršitvi javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v Vitanju, kjer sta se stepla moška. Po do zdaj zbranih podatkih so ju varnostniki poskušali pomiriti, pri tem pa se je v pretep vključilo več obiskovalcev prireditve. Varnostniki so v dogodku uporabili plinski razpršilec, zaradi česar je več oseb iskalo zdravniško pomoč. Podatke o udeleženih v pretepu, ki so naknadno iskali zdravniško pomoč, še zbiramo. Preverjamo tudi preostale okoliščine,« nam je sporočila Milena Trbulin.

Da dogodek močno obžaluje, nam je dejal predsednik turističnega društva Milan Pogladič. »Dejansko smo v sklopu prireditve Majsko Vitanje izpeljali dva dogodka. Vaške igre smo organizirali mi, torej TD Vitanje v lastni režiji, organizator drugega pa je bilo podjetje Hit events. Pretep se je sicer začel že po uradno končanem dogodku in zunaj ograjenega območja, kamor so vročekrvneže pospremili varnostniki,« je za Slovenske novice pojasnil Pogladič.

»Mi smo prostovoljci, ki se trudimo, da bi v kraju naredili kaj dobrega, zato takšnih dejanj ne podpiramo. Žal pa se na vse ne da vplivati. Tudi sam sem glasbenik in se trudim med ljudi širiti pozitivo, a se najdejo takšni, ki vse pokvarijo,« je sklenil.