To so novi prijemi v Sloveniji: pretkani tat se vljudno poslovi

V zadnjih letih policisti pogosto opozarjajo na drzne tatove, ki na domovih iščejo predvsem starejše stanovalce, jih nato zamotijo in okradejo. V zadnjih časih se denimo večkrat predstavljajo kot delavci telekomunikacijskih podjetij. A seveda so v svojem poslu spretni in iščejo različne načine, kako priti do dragocenosti. Tako je v petek dopoldne na Viru pri Domžalah neznanec stopil do hiše oškodovanca in ga z izgovorom, da mu je zmanjkalo goriva v vozilu, prepričal, da ga je spustil v hišo. »Medtem ko je bil v hiši, je storilec oškodovancu odtujil denarnico, nato pa odšel,« sporočajo s Policijske uprave Ljubljana. Policisti iščejo moškega, starega med 25 in 30 let, visokega okoli 180 centimetrov, ki je bil oblečen v temnejša športna oblačila z barvnimi vzorci.

V soboto dopoldne so bili o drzni tatvini obveščeni tudi policisti v Logatcu, kjer je neznanec vstopil v hišo oškodovanke, ko je bila ta pred objektom, in ji sunil nakit. Odpeljal se je s svetlejšim avtom. »Policisti v obeh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« so še dodali.

Tarče so starejši

Policisti opažajo, da so ljudje kljub vsem opozorilom še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Opozorilo velja predvsem starejšim, zato naj se z njimi pogovorijo tudi njihovi svojci. Storilci torej praviloma zamotijo žrtev s pogovorom in se predstavijo kot serviserji, kupci starega železa oziroma povejo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, itd. Žrtev zvabijo od hiše, da je nimajo več pod nadzorom. Takrat v akcijo praviloma stopi pajdaš, pregleda hišo in ukrade nakit ter denar. Tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in odide. Zato imejte ob obisku neznance ves čas pod nadzorom, jih ne vabite v hišo ter jo zaklenite, če jo zapustite. »Bodite pozorni na videz oseb, torej oblačila, govor ali posebnosti, ter vozilo, s katerim so se pripeljali,« smo še izvedeli.