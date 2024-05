Slap Peričnik v dolini Vrata je ena najbolj znanih in obiskanih slovenskih naravnih znamenitosti. S svojimi 52 metri je eden najvišjih pri nas, njegova posebnost je, da se lahko pod oziroma za njim tudi sprehodimo. Obisk slapu, pravzaprav obeh slapov, saj je nad spodnjim še drug, 16-metrski slap, je enkratno doživetje, in verjetno je bil prav zaradi tega pred 26 leti, ko je Slovenijo na kratko obiskal tedanji princ Charles, sedanji kralj Karel III., uvrščen na seznam znamenitosti, ki si jih je prestolonaslednik moral ogledati v 36 urah obiska. 52 metrov je visok slap Peričnik. Do slapu vodi ...