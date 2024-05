Komentar Marka Uršiča: Troboj titanov

Če 25. maja ne praznujemo več dneva mladosti, pa se bodo na evropskem prvenstvu v atletiki v Rimu in na olimpijskih igrah v Parizu za odličja udarili mladeniči v metu diska. No, v krogu favoritov je sicer še izkušeni in skupno trikrat zlati na SP in OI 31-letni Šved Daniel Ståhl, tu pa sta še 21-letni Litovec Mykolas Alekna in 25-letni Kristjan Čeh.

Na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu je bil Slovenec zlat, Alekna srebrn, lani na mundialu na Madžarskem je slavil Šved pred Čehom in Litovcem, na evropskem prvenstvu leta 2022 v Münchnu se je z zlatom kot najmlajši metalec diska v zgodovini okitil Mykolas pred Kristjanom. Alekna je 14. aprila na metalskem atletskem mitingu v Ramoni v ZDA porušil skoraj 38 let star svetovni rekord v disku, dosežek 74,08 metra Jürgena Schulta iz Nemške demokratične republike, ki ga je postavil 6. junija 1986 v Neubrandenburgu. To je bil sicer najstarejši moški atletski svetovni rekord.

Alekna je mejni dosežek pomaknil na 74,35 m, a ker je bil ramonski miting, v skoraj popolnih razmerah, tudi vetrovno, bolj »kavbojski«, mednarodna zveza še ni uradno priznala tega rekordnega dosežka. Njegov prejšnji osebni rekord je bil 71,39 metra, Kristjan Čeh ga ima pri daljavi 71,86 m.

Na EP in olimpijskih igrah bo zabava v disku, pa ne v nočnem klubu.

Mykolas Alekna v nasprotju s Ståhlom in Čehom po nasvetih trenerjev v fitnesu ni tako popolnoma osredotočen na dvigovanje velike teže. »Različni metalci smo, tudi po telesni zgradbi. Nekateri dvigujejo velike teže, jaz pa, odkar sem v športu, temu nikoli nisem dal prevelikega poudarka. Bolj se posvečam hitrosti, tudi moj litovski trener Mantas Jusis mi je predpisal hitre in eksplozivne dvige. Moj trener v ZDA na univerzi California v Berkeleyju Mohamad Saatara ima podobno filozofijo. Takšen način pri utežeh deluje zame, za druge drugačen. Pri treningu se tudi sicer osredotočamo na občutek pri metu, poskušam ostati čim dlje sproščen, tudi potrpežljiv,« pravi Alekna, sicer doma iz Vilne. Čeh večino časa preživi, v prav tako baltskem, estonskem Talinu. Pa še baltskega Šveda imamo poleg. Na EP in OI bo »zabava« v disku, pa ne v nočnem klubu. Kako prav je imel starogrški kipar Miron, ko je izklesal kip Metalec diska (Diskobolos)!