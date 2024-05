Goste direktorica Irena presenetila z nastopom in ganila vse

AgencijaIPPR je bila pred desetimi leti ustanovljena v času, ko so bile še povsod občutne posledice močne gospodarske krize. V vseh letih delovanja so se s komunikacijskega vidika aktivno vključevali v spremembe, ki jih je prinašal svet. Njihovo vodilo je, da so vedno profesionalni, pokončni, transparentni in prijazni, takšen je bil tudi večer, ko so praznovali 10-letnico.

S predanostjo do cilja

Glasbena gosta v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu sta bila Matevž Šalehar - Hamo in Peter Dekleva. Direktorica Irena Pavčič je poskrbela za presenečenje na zaključku dogodka, ko se je zahvalila možu in sinu za dolgoletno podporo, da je lahko s sodelavkami agencijo pripeljala do točke, kjer so danes. S Hamom je zapela duet, ki je ganil vse obiskovalce.

Za glasbeno doživetje sta poskrbela Matevž Šalehar - Hamo in Peter Dekleva. FOTOGRAFIJI: MEDIASPEED.NET

»Deset let neprecenljivih izkušenj, trdega dela, predanosti in nepozabnih trenutkov, polnih izzivov in dosežkov. Na tej poti smo se naučile, da so najpomembnejši sodelovanje, vztrajnost in skupni cilji. Vsaka izkušnja, projekt, uspeh in tudi vsaka napaka so nas oblikovali in ekipo IPPR naredili še močnejšo,« so izbrani družbi novinarjev in poslovnih partnerjev sporočile zaposlene z Ireno na čelu.