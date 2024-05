Drama na prireditvi Majsko Vitanje! Prišlo do množičnega pretepa, več poškodovanih

V nedeljo, okoli pol treh zjutraj, smo bili obveščeni o množični kršitvi javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v Vitanju, kjer sta se stepla dva moška.

»Po do sedaj zbranih podatkih so ju predstavniki varnostnih služb poskušali pomiriti, pri tem pa se je v pretep vključilo več obiskovalcev prireditve. Predstavniki varnostnih služb so v dogodku uporabili plinski razpršilec, zaradi česar je več oseb iskalo zdravniško pomoč. Podatke o udeleženih v pretepu, ki so naknadno iskali zdravniško pomoč, še zbiramo. Prav tako preverjamo ostale okoliščine. Po zbranih obvestilih bomo ustrezno ukrepali. Zaenkrat imamo podatek o šestih poškodovanih. Pet je lažje poškodovanih, pri eni osebi je sum hudih poškodb,« javnosti o incidentu sporoča Milena Trbulin.

Kot nas je opozoril bralec je v Vitanju tisti večer potekala prireditev Majsko Vitanje. Po njegovih besedah organizator menda ni priskrbel enote medicinske pomoči, ki bi bila v času dogodka prisotna na prizorišču, kot to pravi tudi zakon o javnih prireditvah z večjim številom obiskovalcev. »No, zdaj pa bistvu. Nekje okoli 2. ure zjutraj je prišlo do dogodka, ki je vse spremenil v nekem trenutku se je skupina varnostnikov zapletla v pretep z enim od obiskovalcev.« ...

