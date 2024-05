Challe Salle v ŠOKkastu: Poroka na skrivni lokaciji, najeli so celo varnostno službo (VIDEO)

V naš studio je tokrat prišel simpatični glasbenik Challe Salle, ki pod svojo strogo zunanjostjo skriva mehko srce. V osnovni šoli je začel pisati prva besedila in danes njegove pesmi pozna širna Slovenija. Močno ga je zaznamoval ločitev staršev in v najstniškem obdobju je šel čez številna jezna občutja, z očetom se ni pogovarjal deset let. Takrat je tudi zapadel v slabo družbo in na ulici videl stvari, ki jih nikomur ne privošči. Številni njegovi prijatelji so končali za zapahi ali pa celo umrli. Zaradi močnega karakterja se je rešil z ulice in se posvetil športu ter kasneje ustvarjanju glasbe. Tudi z očetom sta po več kot 10 letih zakopala bojno sekiro in tako je že spoznal svojega vnuka. »Če danes mojega očeta ne bi bilo, bi mi bilo žal, zato se mi zdi, da moramo kdaj zamere iz preteklosti pustiti za sabo in razčistiti.«

Z novo pesmijo Želva 2 je navdušil oboževalce. FOTO: Marko Feist

Nova pesem, ki spominja na stare čase

Spregovoril je tudi o svoji novi pesmi, ki jo je poklonil pionirju mešanih borilnih veščin v Sloveniji, ki sliši na ime Bojan Kosednar - Želva. To je sicer že druga pesem o našem najbolj izkušenem MMA borcu, saj je prva nastala že 13 let nazaj, ko sta oba začela s svojo kariero. Mnogi pravijo, da je stari Challe Salle nazaj in tudi sam ne zanika dejstva, da pesem Želva 2 bolj spomina na tiste iz njegovega jeznega obdobja.

Še vedno pa se drži nekaterih pravil, ki si jih je postavil. »Zavedam se, da sem zgled številnim mladim in zato v mojih besedilih ne uporabljam kletvic,« nam je zaupal. Postal je tudi ambasador zdravja in skupaj z ministrstvom za zdravje opozarja na pretirano uporabo cigaret in alkohola med mladimi.

Poroka bo na dih jemajoči lokaciji

Družina mu pomeni vse na svetu in ko govori o svojem malem Alexu, kar poka od ponosa. Še preden pa je lansko leto prijokal na svet, je pevec svoji izbranki nadel zaročni prstan in seveda nas je zanimalo, kdaj se bo pravljični dan udejanjil. »Poroka bo v letošnjem letu, točne lokacije in datuma ne bova razkrila. Lahko povem, da smo najeli tudi varnostnike, da bo vse potekalo v najlepšem redu.« Želita si, da je to njun dan in da v njem uživata, zato sta organizacijo prepustila organizatorki porok. Mogoče bo kakšno manjšo vlogo dobil tudi njun mali Alex, vsekakor pa si želita, da dogodek vsem ostane v lepem spominu.

Pokazal je tudi novi tatu in razkril, da je med nastajanje nove umetnine celo spustil kakšno solzo.

