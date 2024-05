Evropska poslanka ure in ure iskala svojega moža, nato pa je GPS lociral avto. Okoli vratu je imel plastični trak ...

Potem ko Francesca Donato in njena 21-letna hči Carolina več ur nista našli Angela Onorata, sta obupali. Še vedno morajo poskušati locirati njegov temno zeleni Range Rover s pomočjo GPS-a, piše L'Unione Sarda, starejši dnevni časopis, ki izhaja na Sardiniji. Pot jih je pripeljala do dostopne ceste blizu avtoceste Palermo-Mazara del Vallo.

»Prvi so prišli in našli truplo,« je povedala priča. Videl jih je, kako kričijo ob avtu. Takoj je prepoznal evropsko poslanko Donato, ki je zelo aktivna v Palermu, kjer je pred dvema letoma (neuspešno) kandidirala za županjo.

Poslovneža iz Palerma Angela Onorata, moža evropske poslanke in namestnice krščanske demokracije Francesce Donato, so včeraj popoldne našli mrtvega. Okoli vratu je imel plastičen trak, na srajci so bili madeži krvi, sledi pa ni bilo v avtu, po ugotovitvi policije bori.

Po prvem pregledu izvedenca je podjetnik umrl zaradi zadušitve. Obdukcijo je odredil namestnik tožilca Ennio Petrigni, ki koordinira preiskavo.

Dve hipotezi

Ali je podjetnika nekdo zadušil ali pa si je vzel življenje. Druga domneva je po mnenju njegovih znancev manj verjetna. Poznali so ga kot mirnega človeka, ki je bil videti zadovoljen z življenjem. Njegova žena Francesca Donato je o prvi hipotezi povsem prepričana.

»Ubili so mojega moža Angela,« je takoj povedala svojim prijateljem, so odkrili italijanski novinarji.

Ko so jo zvečer odpeljali v pisarno tožilske ekipe Petrignija, je ponovila isto.

Francesca Donato se je leta 1999 poročila s podjetnikom in se nato preselila v Palermo. Rodila sta se jima dva otroka, Salvatore (25) in kasneje Carolina. Evropska poslanka je bila v Bruselj izvoljena kot predstavnica stranke Severne lige, a je že leta 2021 stranko zapustila. V Bruslju zastopa evroskeptična stališča. Ponosna je, da je nasprotovala cepljenju in omejitvenim ukrepom v času pandemije.

Njen mož se je pred dvema letoma preizkusil tudi v političnih vodah, ko je kandidiral (tako kot žena) na listi krščanske demokracije v Palermu za regionalne volitve. Ni mu uspelo. Kljub temu je bil podjetnik še naprej zelo aktiven in se je udeleževal partijskih sestankov. Ali ima to početje kaj opraviti z njegovo smrtjo, se zarotniško sprašujejo člani stranke, ki se nanašajo na prihajajoče evropske volitve 8. in 9. junija.

A inšpektorji hipoteze o samomoru ne zavračajo.

Podjetnik, po poklicu arhitekt, je bil lastnik trgovine 'Casa' na ulici Via Strasburgo, pet let pa je vodil trgovino 'Rimadesio Show Room' na ulici Via Principe di Villafranca, v osrednjem delu mesta. Da bi razširil svoj posel, so prijatelji družine ugotovili, da je podjetnik pred kratkim investiral z namenom razširitve trga.

Policija je včeraj zvečer govorila z odvetnikom, ki naj bi jim izročil pismo, ki mu ga je pustil Onorato. Omenjajo se dolgovi in ​​posojila, preverjenih informacij pa je še malo, poroča jutarnji.hr.