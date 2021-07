Načrtoval strelski pohod v Sloveniji, kazen pa je takšna

Sodišče je, ki je v Sloveniji načrtoval strelskih pohod, prisodilo osemmesečno pogojno kazen in obiskovanje psihiatrične pomoči enkrat na teden, poroča 24ur.com. Krivdo je na sodišču priznal in tudi opravičil se je.Mladega Gašperina so ujeli po prijavi varnostnih organov iz ZDA. Od tam je namreč prek temnega spleta naročil orožje, pošiljatelj pa mu ga je zapakiral v mikrovalovno pečico. Pri pregledu so ga odkrili ameriški varnostni organi, o najdbi pa obvestili slovensko policijo.Naši policisti so prišli so srhljive ugotovitve: Gašperin naj bi orožje kupil zato, da bi ga uporabil za strelski pohod v dveh šolah in eni cerkvi na lokacijah v Lipnici, Naklem in na Brezjah. Po neuradnih informacijah je imel od aprila priprti Gašperin pri sebi deset strani dolg seznam potencialnih tarč.