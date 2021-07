Domen (20) se je oglasil preko videa, seznam tarč je bil dolg kar 10 strani

10 strani dolg seznam tarč je spisal.

Ugotavljajo prištevnost

Zagovornik Janez Koščak: »Nihče se ni skliceval na neprištevnost.« FOTOGRAFIJI: Boštjan Fon

20-letnika iz Krope, ki so ga pričakovali na kranjski sodniji, danes niso pripeljali iz prostorov psihiatrije UKC Maribor, razlog pa ni znan. Kljub vsemu se je, načrtovalec strelskega pohoda, ki so mu ga preprečili letos pomladi, prek videopovezave javil s štajerskega konca, a njegovih besed nismo slišali. Po kratkem uvodu sodniceje zagovornikpredlagal, da se pred zaslišanjem izvedenca psihiatrične strokejavnost izključi:»Beseda bo tekla izključno o osebnosti klienta in njegovem trenutnem stanju. Ob zaslišanju bi se razkrile povsem osebne okoliščine mojega klienta.« Višja državna tožilkaje delila mnenje obrambe: »Izpolnjeni so prav vsi pogoji za tako odločitev sodišča. Gre za interes varstva osebnega življenja obtoženega.« Tako se je morala dvorana izprazniti.Obtoženi Gašperin je prek temnega spleta naročil orožje v ZDA. Pošiljatelj mu ga je zapakiral v mikrovalovno pečico, a so ga pri pregledu pošiljke zasegli ameriški varnostni organi. O najdbi so obvestili slovensko policijo in prazno mikrovalovko poslali naprej prek Atlantika. Naši policisti so medtem ugotovili, da naj bi Gašperin orožje kupil zato, da ga bo uporabil za strelski pohod v dveh šolah in eni cerkvi na lokacijah v Lipnici, Naklem in na Brezjah. Po neuradnih informacijah je imel od aprila priprti Gašperin pri sebi deset strani dolg seznam potencialnih tarč. Aretacijo mladeniča iz Krope je opravila specialna enota policije.Pred začetkom obravnave nam je njegov zagovornik Koščak povedal: »Namen današnjega dne je razčistiti, ali je bil moj klient prišteven pri tem, kar se mu očita. Sodišče je izvedenca psihiatrične stroke postavilo po uradni dolžnosti. Mnenje si bom dokončno ustvaril, ko bom slišal izvedenca. V vsakem kazenskem postopku je treba ugotoviti, ali je bil obdolženi sposoben razumeti pomen svojega ravnanja in ga tudi obvladati. Nihče se ni skliceval na neprištevnost. Gašperin je že prej, ob zaslišanju, povedal, kaj ga je pripeljalo do tega, da je poskušal naročiti orožje. Sodišče se je prav zaradi tega odločilo, da bo pripor v psihiatrični ustanovi. Gašperin je priznal vse, kar se mu očita, a pred tem moramo slišati izvedenca, da bo jasno, kaj je ustrezen obtožni akt oziroma kakšne bodo posledice.«