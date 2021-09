Na štajerki povzročil dve prometni nesreči

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, tudi glede razlogov za obnašanje voznika oziroma njegovo nepojasnjeno psihofizično stanje

V ponedeljek okoli 7. ure se je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Podmilj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih avtomobilov. Ker voznik ni peljal po sredini prometnega pasu, je trčil v avtomobil voznice. Nihče ni bil poškodovan, voznik pa je po nesreči, ne da bi dal podatke oškodovanki, odpeljal naprej proti Ljubljani.Policisti so ga izsledili pri Blagovici in začeli ustavljati z znakom modre luči, voznik tega ni upošteval in je peljal vse do Lukovice. Tam je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo brez zaviranja trčil v zadnje vozilo, ki je stalo v koloni zaradi razmer v prometu. Pri tem je bil povzročitelj obeh prometnih nesreč lažje poškodovan, pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v urgentni blok ljubljanskega kliničnega centra. »Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen, policisti pa vodijo prekrškovni postopek in nadaljujejo zbiranje obvestil, tudi glede razlogov za obnašanje voznika oziroma njegovo nepojasnjeno psihofizično stanje,« še dodajajo na ljubljanski policijski upravi.