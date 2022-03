Na smučišču strmoglavil jadralni padalec

Na smučišču v Kranjski Gori je danes malo po 14. uri strmoglavil jadralni padalec in se poškodoval, poroča portal uprave za zaščito in reševanje.

Na kraju so ga oskrbeli reševalci na smučišču in reševalci NMP Jesenice, ki so ga prepeljali na zdravljenje v SB Jesenice na zdravljenje. O nesreči so bile obveščene pristojne službe.