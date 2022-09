Na policijske znake sta se požvižgala (FOTO)

V sredo ob pol sedmih zjutraj so policisti specializirane enote za nadzor državne meje, ki delujejo na območju novomeške policijske uprave, pri Bukošku z modrimi lučmi in sireno ustavljali osebno vozilo, v katerem je bilo več oseb. Sumili so namreč, da so v njem osebe, ki so nezakonito prestopile državno mejo.

A se voznik enoprostorca za znake policistov ni zmenil in je pospešil proti Brežicam. Policisti so ga z modrimi lučmi prehiteli in so ga nameravali ustaviti s počasno vožnjo pred njim. Voznik jih je poskušal obvoziti. Vozili sta zmanjševali hitrost, v nekem trenutku pa se je voznik odločil, da mož v modrem ne bo počakal; tik preden se je ustavil, je skočil iz vozila in pobegnil v gozd. Policisti so to opazili in se ustavili. Enoprostorec brez voznika se je sam peljal še malce naprej in trčil v zadnji del službenega vozila policije.

V vozilu je bilo osem državljanov Bangladeša in Indije, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo. Poškodovan ni bil nihče. Tujce so v postopek prevzeli brežiški policisti. Voznika vozila, šlo naj bi za državljana Slovenije, še iščejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prestopu državne meje, dodaja Robert Perc, vodja OKC na novomeški policijski upravi.

Opravka z voznikom, ki je vozil neregistrirano vozilo in se je prav tako požvižgal na svetlobne in zvočne signale patrulje, so imeli tudi ptujski policisti.

»Patrulja je s službenim vozilom zapeljala za njim in ga znova začela ustavljati s predpisanimi svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar je voznik kljub temu nadaljeval vožnjo, kršil cestnoprometne predpise in pri tem povzročil prometno nesrečo z materialno škodo, ko je oplazil drugo vozilo,« opisuje Boštjan Velički z mariborske policijske uprave.

Policisti so ga ustavili šele z uporabo sredstva za prisilno ustavljanje vozil. Izdali so mu plačilni nalog zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o motornih vozilih in zakona o obveznih zavarovanjih v prometu ter z vozila odvzeli registrske tablice zaradi poteka veljavnosti. Obravnavajo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu po 324. členu kazenskega zakonika, po vseh zbranih obvestilih bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.