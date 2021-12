Morilec s sekiro spet pred sodnico

Na okrožnem sodišču bi morali ponovno soditi Polzeljanu Andreju Vrščaju, ki je 1. februarja lani, potem ko sta se sprla zaradi sekanja drv, s sekiro najmanj petkrat udaril v zatilje maminega prijatelja Vinka Pekliča in ga tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju dogodka. Senat prvostopenjskega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica Marjana Topolovec Dolinšek, je Vrščaja marca letos spoznal za krivega in ga obsodil na 23 let zapora zaradi umora Pekliča, kar naj bi storil na zahrbten način in v hudi jezi, ter še šest mesecev zapora zaradi povzročitve hude telesne poškodbe svoji materi Neži Vrš...