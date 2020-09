Med prestajanjem kazni trikrat rodila

Grožnja s smrtjo in polomljenimi koleni

Danijela Strojan je leta 2007 prišla navzkriž celo z mamo Elko Strojan in o tem potožila našemu časopisu. FOTO: Dejan Javornik

je težko obdržati v zaporu. A ne ker bi članica najslavnejše slovenske romske družine, ki je bila v kriminalni preteklosti pretežno obsojena zaradi tatvin, izza rešetk bežala, temveč predvsem zaradi njenega materinstva. Zavoljo rojstev otrok in skrbi zanje so ji morali namreč večkrat prekiniti zaporno kazen, tako da ni do konca prestala niti te, ki ji je bila pred desetletjem izrečena zaradi kaznivega dejanja, storjenega pred davnimi 15 leti.Maja 2010 so bili Danijela Strojan, njen partnerinzaradi preprečitve uradnega dejanja policistoma in tatvine v grosupeljski trgovini Tuš iz leta 2005 obsojeni na zaporne kazni. Takrat so v trgovini opazili tatove, ki so bežali s polnimi vrečami blaga. Policista sta pri izhodu opazila skupino več ljudi. Ko sta pregledala osumljence, niso pri njih našli ničesar, a sta nato dobila namig, naj za plenom pobrskata še v okolici trgovine. Policista sta v bližini izsledila mladoletnika z dvema polnima vrečkama najrazličnejših artiklov, od zobnih ščetk, baterij do oblek za otroka, v vrednosti okoli 250 evrov. Tatovi so se policistoma uprli s fizično silo in jima grozili, jima iz rok iztrgali mladoletnika in tudi zbežali. Ucvrli so jo proti romskemu naselju, policista pa sta zadržala polni vrečki, od znotraj polepljeni z aluminijasto folijo, ki prepreči delovanje detektorjev. Ko sta zapeljala za njima v naselje, so se grožnje nadaljevale, slišala sta obljube o smrti pa polomljenih kolenih, grozili so jima tudi s sekiro. Zaradi vsega tega je bila trojica nato na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojena, Danijelo Strojan pa so, ker so ji preklicali tri pogojne obsodbe, obsodili na skupno štiri leta in tri mesece zapora.Strojanova je prvič za zapahe v ženski zapor na Igu odšla februarja 2012, a so ji morali že mesec pozneje zaradi nosečnosti in poroda kazen prekiniti. Oktobra 2012 je spet prišla v zapor, vendar so jo dan pred božičem istega leta zaradi rojstva novega otroka znova izpustili na prostost. Dve leti pozneje, decembra 2014, je spet odšla v zapor, a je bila tam le slaba dva meseca. Razlog za vnovično prekinitev prestajanja zaporne kazni pa rojstvo še enega otroka. Danijeli so nato še večkrat prekinili prestajanje zaporne kazni, vsakič za tri mesece, zaradi varstva in vzgoje otrok pa je bila konec leta 2019 še vedno na prekinitvi zaporne kazni.Strojanova vmes ni počivala, niti kar se tiče nabiranja novih obsodb. Tako je bila maja 2014 na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi velike tatvine obsojena na novih osem mesecev zapora, zaradi istega kaznivega dejanja pa si je na istem sodišču leta 2017 prislužila še sedem mesecev zapora. Teh dveh kazni še ni začela prestajati, ljubljansko okrožno tožilstvo pa je sodišču predlagalo, naj ji vse kazni združi in izreče novo enotno kazen: pet let in pet mesecev zapora. A ji je šla na roko tudi sprememba kazenskega zakonika leta 2012, po katerem se kazen zapora do enega leta ali denarna kazen ne sme več izvršiti, če preteče že šest let od obsodbe. Kazen osmih mesecev zapora, ki so ji jo naložili maja 2014, pravnomočna pa je postala septembra istega leta, je s tem zastarala. Sodišče ji je izreklo nekoliko nižjo zaporno kazen, štiri leta in devet mesecev, ta je pred kratkim postala pravnomočna.