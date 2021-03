Včeraj okoli 17.45 je 40-letni Mariborčan kričal in zmerjal mimoidoče na Ulici škofa Maksimiljana Držečnika v Mariboru.



Moški se niti po posredovanju policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih opozoril ter ukazov, zato so uporabili prisilna sredstva in ga pridržali do streznitve.



Za kršitve bo prejel plačilni nalog, poroča PU Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: