Lovili migrante, nato iskali službenega psa policije (FOTO)

Policisti so zjutraj lovili večjo skupino ilegalnih migrantov na območju Podgorja. Pri tem se je službeni pes pasme nemški ovčar policistu iztrgal iz rok in zbežal v smeri bega ilegalnih migrantov.



»Pes ima nameščen nagobčnik in daljšo vrvico ter je brez oprtnice. Je črne barve, ime mu je Riki in ni nevaren za ljudi. Trenutno poteka obsežno iskanje. Policisti in lovci ga iščejo na območju Podgorja v smeri Kojnika,« je sporočil iz policije.



Vse, ki bi psa opazili, so naprosili, da pokličejo na telefonsko številko 113, na katero koli policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.



Slabo uro kasneje so sporočili, da je bil služben pes policije najden ter da je živ in nepoškodovan.

