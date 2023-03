Kradel kot po tekočem traku

Ko je pred dobrim mesecem dni na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča sedel Uroš Gerič, je imel za seboj že bogato kriminalno kariero in je velik del svojega življenja že preživel za zapahi. Tako bo še kar dolgo, saj je v tem času že prestajal zaporno kazen 10 let in dveh mesecev zapora, pretežno zaradi t. i. premoženjskih kaznivih dejanj. Na pot kriminala se je, kot je sam povedal, podal zaradi odvisnosti od kokaina, v zaporu pa je nato spoznal, da mora spremeniti svoje življenje. Kazniva dejanja, ki so mu jih očitali tokrat, sicer segajo v obdobje med letoma 2014 in 2017 in vsa je priznal ter se za njih pokesal.

Lepljivi prsti FOTO: getty Images

Po letu 2018, je zatrdil, droge ni več užival, čeprav se zaveda, da je pred njim še težka pot. Sodnikom je pred izrekom sodbe še pojasnil, da se je v zaporu izučil za gastronoma hotelirja in da dela v zavodski kuhinji, doma pa ga čakata partnerica in devetletni sin. Življenje, je poudaril, želi začeti znova, ima pa tudi jasno vizijo, kako to storiti.

Večkratni specialni povratnik

Sodišče je sicer upoštevalo nekatere olajševalne okoliščine, denimo priznanje, ni pa moglo spregledati niti, da ima pred seboj večkratnega specialnega povratnika, ki je ničkolikokrat že prišel navzkriž z zakonom. Tokrat so mu očitali, da je prišel v Osnovno šolo Spodnja Šiška, vlomil v garderobno omarico tamkajšnje vodje čistilk in ji sunil 20 evrov. V garderobne omarice je vlomil tudi v športnem centru v Mengšu in tam ukradel nekaj denarja, dva mobilna telefona in več smučarskih vozovnic. V enem od ljubljanskih hostlov je vlomil v avtomat za kavo, a do denarja mu ni uspelo priti. Nato pa je vstopil v eno od odprtih sob hostla in gostu ukradel računalnik. Iz ene od ljubljanskih plesnih šol je ukradel več mobilnih telefonov.

Sodišče je upoštevalo nekatere olajševalne okoliščine, ni pa moglo spregledati, da ima pred seboj specialnega povratnika.

Očitali so mu tudi drzno tatvino, ker je v enem od lokalov na Petkovškovem nabrežju v Ljubljani izkoristil nepozornost zaposlenega in s točilnega pulta sunil denarnico z gotovino. Okradel je tri različne ženske, ena njegovih najbolj predrznih tatvin pa se je zgodila leta 2017, ko se je lažno predstavil moškemu ter se z njim ves večer družil, na koncu pa ga okradel. Ko je oškodovanec ugotovil, da nima denarnice, in je poskušal preklicali bančno kartico, pa mu je Gerič ponudil pomoč in se pretvarjal, da kliče na banko. Tako je od njega izvabil še PIN-številko, ki naj bi bila potrebna za preklic kartice. Nato se je seveda veselo odpravil zapravljat, in sicer mu je uspelo na bankomatu priti do več sto evrov in plačati nekaj računov, še več dvigov pa je bilo zavrnjenih zaradi prekoračitve dnevnega limita na kartici. Za več tatvin oziroma nadaljevanih kaznivih dejanj tatvine in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva so mu tako določili kazni 6, 3, 5 in 4 mesece zapora, upoštevaje kazen 10 let in dva meseca pa bo za zapahi skupaj 11 let in pol.

Zaradi kokaina se je podal na pot kriminala. FOTO: Getty Images

Sodišče je poleg oteževalnih – da je pokazal veliko vztrajnosti in ukradel tako rekoč vse, kar mu je prišlo pod roke, ter da je večkratni specialni povratnik – torej upoštevalo tudi nekaj olajševalnih okoliščin. Denimo, da je dejanja storil, ko je bil bistveno mlajši kot danes, da ima partnerico in majhnega otroka, ki ga v zaporu tudi obiskuje. Verjame mu, da se želi iskreno ozdraviti odvisnosti od mamil, in sicer ne le fizično, temveč tudi poiskati globlje vzroke za to. Po mnenju sodišča je glede na že dolgoletno izrečeno kazen dosežen »specialno preventiven« učinek, verjame mu, da po prihodu na prostost kaznivih dejanj ne bo več ponavljal in da mu je čim prej treba dati priložnost za nov začetek. Niso pa obtožencu ugodili glede njegove prošnje, da bi kazen prestajal na odprtem oddelku, saj to niti ne omogoča zakonska ureditev. To je namreč mogoče le za obsojence, ki jim ni bila naložena kazen, daljša od pet let.

11 let in pol bo za zapahi zaradi številnih kaznivih dejanj.

Nekaj škode bo oškodovancem Gerič moral še povrniti, ga je pa sodišče oprostilo plačila stroškov postopka.