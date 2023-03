Kamera v priljubljeni pivnici v Celju ujela požigalca? (FOTO)

Bilo je nekaj minut po eni uri, ko so bili policisti obveščeni o večjem požaru na gostinskem objektu na Dečkovi cesti v Celju. »Na kraj so bili napoteni gasilci, požar so pogasili. Po prvih ugotovitvah ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda,« je sporočil Marjan Strašek s Policijske uprave Celje, a pozneje dodal, da gre za kaznivo dejanje. Vse kaže na požig.

Z ognjem, ki je zajel gostinski lokal, steno nad njim in del strehe objekta, se je spopadlo več deset celjskih poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz PGD Celja-Gaberij, Škofje vasi, Ostrožnega, Ljubečne, Trnovelj, Teharij in Lopate, ki so preprečili nadaljnje širjenje zubljev na streho in sončno elektrarno na njej, požar pogasili, sanirali požarišče ter objekt prezračili in pregledali. Na srečo je poslovni del objekta ostal nepoškodovan. V družbi Celjski sejem so že pojasnili, da mednarodni industrijski sejem in sejem Lesteh, ki bosta potekala med 18. in 21. aprilom, nista ogrožena in vse aktivnosti potekajo nemoteno.

Oglasil se je najemnik

Pogorel pa je priljubljeni gostinski lokal Celjanka, ki ga je imel v najemu zasebnik, v njem pa so se odvijali tudi različni večji glasbeni dogodki. Kot je najemnik javno zapisal na facebooku, je bil požar delo tretje osebe. »Na srečo so ostali nepoškodovani vsi naši varnostni sistemi. Prav tako so bili na Policijsko postajo Celje posredovani vsi dokazi. Imamo srečo, da je naš lokal na najbolj varovanem in s kamerami pokritem prostoru v Celju,« smo včeraj lahko prebrali na facebook strani pivnice Celjanka. Zahvalili so se tudi gasilcem, ki so rešili, kar se je rešiti dalo.

Vse kaže, da gre za kaznivo dejanje. FOTO: Gregor Katič

»Ni pa to konec naše zgodbe, temveč šele nov začetek. Čakata nas nekajtedenski premor in temeljita prenova. Vsekakor pa nas vandali in zavistneži ne bodo ustavili,« je še pisalo. Neuradno naj bi varnostne kamere posnele nepridiprava, ki je okoli pol ene ure zjutraj z ročko hodil okoli lokala in polival neznano tekočino, najverjetneje je šlo za bencin. Kot rečeno, gre za zdaj le za ugibanja, ki jih bodo lahko potrdili zgolj policisti in kriminalisti. Če jim bo uspelo identificirati neznano osebo na posnetku, jo brez dvoma čaka kazenska ovadba.

Sicer pa naj bi se policisti v preteklih mesecih že večkrat mudili v pivnici Celjanka zaradi različnih nasilnih dejanj obiskovalcev. Tako so januarja letos obravnavali devet oseb, ki so napadle varnostnike, jim grozile in jih poškodovale. Nekateri od teh naj bi bili nasilni tudi že v preteklosti. Ob tem so poškodovali tudi inventar na terasi lokala. Februarja so zato policisti in kriminalisti na dveh lokacijah v Celju opravili hišne preiskave in pri tem zasegli več palic, bokser, pištoli z naboji ter več električnih vodnikov, za katere obstaja sum, da so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem.

Kot je februarja poročala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave, so policisti ugotovili, da je omenjena deveterica že konec oktobra lani na terasi gostinskega lokala v Celju napadla in hudo poškodovala 30-letnega moškega, dva od njih pa sta osumljena tudi ropa v mesecu novembru, ko sta na Mariborski cesti v Celju napadla 23-letnika in mu ukradla denarnico. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništva, poškodovanja tuje stvari, groženj, ropa ter sodelovanja v skupini so ovadili osem oseb.

Čakata nas nekajtedenski premor in temeljita prenova. Vsekakor pa nas vandali in zavistneži ne bodo ustavili.

Štirim od njih, starim 20, 21, 49 in 50 let, iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije so za čas nujnih preiskovalnih dejanj odvzeli prostost, dva od njih pa privedli k preiskovalnemu sodniku in zanju predlagali ukrep izgona iz države. A preiskovalni sodnik naj bi ju po zaslišanju izpustil na prostost, smo izvedeli neuradno. Najemnik lokala, ki se ne želi javno izpostavljati, je ob tem povedal, da naj bi se mu nasilneži takrat opravičili in celo poravnali povzročeno škodo. Ob tem je izrazil upanje, da bo poslej več miru. Ali je včerajšnji požar kakor koli povezan z že obravnavanimi osebami, bodo seveda zdaj ugotavljali policisti in kriminalisti.

Škoda je ogromna. FOTO: Gregor Katič