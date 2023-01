Izbruh salmonele: okužen je bil tatarski biftek

Nekaj dni po praznovanju vinskega praznika martinovo je v Sloveniji odjeknila novica, da so v več regijah zaznali povečano število okužb s salmonelo. Več jih je poiskalo zdravniško pomoč, nekaj pa jih je potrebovalo bolnišnično oskrbo. Sumi, da imajo vse okužbe isti izvor, so se potrdili.

K sreči hujših posledic zaradi bakterije v tatarskem bifteku ni bilo. FOTO: Shutterstock

Uprava za varno hrano je jeseni lani preiskovala povečano pojavljanje števila salmonelnih okužb v več slovenskih regijah, nobene okužbe niso zabeležili le na območju Nove Gorice. »21. novembra smo prejeli prijave o prvih primerih pojava okužb. Bolniki so opisovali, da so dan oziroma nekaj dni pred razvojem simptomov uživali tatarski biftek, med seboj pa te osebe niso bile nujno sorodstveno ali kako drugače povezane,« je povedala specialistka epidemiologije pri Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) Sanja Vuzem.

Kot je navedla, je bilo med 12. in 26. novembrom 2022 skupaj prijavljenih 138 okužb s salmonelo, med katerimi je bilo 70 žensk in 68 moških. Njihova povprečna starost je bila 33 let. »Zabeležili smo 94 laboratorijsko potrjenih primerov in 44 verjetnih primerov,« je dodala. V njihovem poteku bolezni so prevladovali slabost, driska in bruhanje. »33 oseb se je zdravilo v bolnišnici, umrl ni nihče,« je dodala.

Preiskave in analize, ki jih je uprava za varno hrano skupaj z NIJZ izvedla na odvzetih vzorcih okuženih s salmonelo in tatarskega bifteka, so potrdile domnevo, da je bil skupni vir novembrskih okužb prav biftek iz obrata Fingušt, Mesnine Štajerske. Epidemičnega seva salmonele enteritidis, ki je krožil pri nas, niso zabeležili v nobeni drugi državi, od koder so poslali povratno informacijo.

Pomembna je higiena

Jože Fingušt je že ob izbruhu virusa za Slovenske novice povedal, da so nemudoma ukrepali: opravili so analize, in sicer po hitrem postopku, še pred potekom roka uporabnosti. Vsi zaposleni so tudi oddali vzorec blata. Okužene vzorce (izvor mesa je bila Španija) so takoj umaknili iz prodaje.

S salmonelami je lahko okuženo surovo meso, najpogosteje perutnina, jajca, a tudi druge vrste mesa. Ta živila je treba pred zaužitjem dobro toplotno obdelati, sicer tvegamo okužbo. Salmonele se širijo s stikom z okuženimi in obolelimi osebami. Bolnik oziroma okuženi jih izloča z blatom, od tam pa pridejo na roke oziroma v okolje in na druge ljudi. Okužimo se lahko vsi, dovzetnejši so tisti, ki prejemajo zdravila za zmanjšanje kislosti želodca in osebe z oslabljeno odpornostjo.

Nujna je dosledna higiena: pogosto in natančno umivanje rok, redno čiščenje stranišča in drugih površin, ki se lahko onesnažijo z izločki. Treba je preprečiti tako imenovano navzkrižno kontaminacijo živil v kuhinji, za obdelavo surovega mesa uporabljamo posebne deske in nože, po uporabi jih dobro operemo in z njimi ne pripravljamo drugih živil. Ta, zlasti hitro pokvarljiva, hranimo v hladilniku pri temperaturi, nižji od 4 stopinje Celzija, surova živila naj se ne dotikajo tistih, ki so že pripravljena za zaužitje. Slednje je pomembno tudi zaradi prihajajočih praznikov: s hrano ravnamo varno, je takrat ob izbruhu poudarila Vuzemova.