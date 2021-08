Iskali pogrešanega, ko so ga našli, je sledilo presenečenje

Bohinjski gorski reševalci, vojaški helikopter in policija so na širšem območju med Planino v Lazu in Krstenico v Bohinju danes iskali pogrešanega moškega.



Njegovo izginotje na tem območju je bilo prijavljeno včeraj pozno zvečer. Nemudoma je stekla iskalna akcija, gorski reševalci pa so ponoči izvedli tudi zahteven pregled terena. Moški je bil danes najden na Planini Blato, ki je bila del območja iskanja, poroča PU Kranj.



Policisti so pojasnili, da je moški včeraj popoldne po odhodu s Planine v Lazu spremenil cilj, tega pa ni sporočil ljudem, ki so ga čakali na Krstenici. Danes dopoldne pa je po brezpotju prišel do Planine Blato, kjer ga je reševalna ekipa z vojaškim helikopterjem prepoznala in ustavila. Moški ni bil poškodovan.



Policisti ob tem svetujejo pohodnikom, da kadar spremenijo cilj, to sporočijo ljudem, ki na določeni točki ali doma čakajo. »Če na območju ni signala ali se vam izprazni telefon, poskušajte najti drugo možnost čimprejšnjega obveščanja, čeprav je vedno najbolje, da ciljev ne menjate kar tako na pamet. Uporabljajte markirane planinske poti.«



Na PU Kranj so ob tem še zapisali, da je bila iskalna akcija upravičena. Pristojne službe ob pogrešitvi vedno najprej zberejo določene podatke, na primer opis osebe, oblačil, obutve, opreme, podatke o turi, vozilu, parkiranju, ter potem načrtujejo iskanje in ga neposredno tudi izvedejo.

Komentarji: