Incident pri Sevnici, moški sosedom grozil s puško

V četrtek nekaj po 15. uri so sevniške policiste obvestili o sporu in grožnjah v okolici Sevnice.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da je prišlo do sosedskega spora, v katerem naj bi moški grozil z uporabo orožja.

Policisti so 65-letnemu osumljencu zasegli lovsko puško, strelivo in orožno listino.

Nadaljujejo še ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja grožnje. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.