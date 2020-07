Huda nesreča na Resniku

Policisti so v nedeljo okoli 11. ure na Resniku na območju PP Slovenske Konjice obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil poškodovan 66-letni motorist, ki je vozil smeri Rogle proti Loški Gori. V poročilu PU Celje pišejo, da je zaradi vožnje s prekratko varnostno razdaljo trčil v osebno vozilo voznice, ki je pred njim stala v koloni vozil.



Motorist in sopotnica sta padla. On se je pri padcu hudo poškodoval, njegova 63-letna sopotnica in 51-letna voznica osebnega vozila pa nista bili poškodovani.