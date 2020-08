Huda nesreča: motoristko odpeljali s helikopterjem

Ob 18.33 sta na cesti za Mangart v občini Bovec trčila osebno vozilo in motocikel, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. V nesreči je bila poškodovana voznica motocikla.



Posredovali so gasilci PGD Bovec in reševalci NMP Tolmin. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, na poškodovanih vozilih opravili protipožarno zaščito, poskrbeli za nevtralizacijo razlitih motornih tekočin na vozišču in nudili reševalcem NMP pomoč pri oskrbi ponesrečenke. To je posadka helikopterja SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala v UKC Ljubljana.