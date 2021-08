Hišo s konopljo stražil pes

Le kdo bi verjel specialnemu povratniku v svetu kaznivih dejanj, 36-letnemu Roku Zdravkoviču iz Hrpelj, da se zares kani poboljšati. To je denimo obljubljal leta 2014, ko je bil na koprski okrožni sodniji spoznan za krivega kot kolovodja združbe, ki je ponarejala denar, tihotapila migrante in dilala drogo. »Obžalujem ta dejanja, po odsluženi kazni se bom spravil k sebi in ne bom več zašel na stranpota.« Elektriko so si napeljali na črno. Sodnica Meri Mikac, ki ga je obsodila na dve leti in pol zapora, je vedela za njegovo kriminalno preteklost, saj mu je že večkrat sodila, zato mu ...