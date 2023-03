Helikopter je poletel dvakrat po ponesrečene smučarje

Blejske policiste so pred dnevi, bilo je okoli 13. ure, obvestili o nesreči na smučišču. Kot poročajo, je 66-letni smučar trčil v deskarja. Smučar ni bil težje ranjen. Pomoč so mu na kraju dogodka nudili nadzornik, reševalec na smučišču in zdravstveno osebje.

Policisti zbirajo obvestila in vodijo postopek. Kranjske policiste so v soboto okoli 9.30 obvestili o padcu 45-letnega tujega smučarja. Med smučanjem se mu je odpela smučka, zato je padel, drsel po smučišču, trčil v oblazinjeni del t. i. žirafe ter se poškodoval.

V soboto nekaj čez 11. uro so blejske policiste obvestili o trku dveh smučarjev. Prismučala sta preblizu drug drugega, se bočno zaletela in padla; 59-letni smučar je bil ranjen. Na kraju dogodka so jima pomagali reševalec na smučišču, nadzornik in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske so ju prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Policisti v vseh primerih zbirajo obvestila, vodijo postopek in bodo obveščali pristojno tožilstvo.