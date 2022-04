Groza v občini Dobrepolje: hlod otroku stisnil glavo, oživljali so ga domači, a neuspešno

Žal moramo poročati o hudih delovnih nesrečah.

Ob 12.19 je v gozdu na koncu vasi Zagorica, v občini Dobrepolje, pri spravilu lesa hlod stisnil glavo otroka. Otroka so pred prihodom gasilcev oživljali domači, vendar neuspešno.

Gasilci PGD Ribnica in Zagorica so zavarovali kraj nesreče in kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske z ekipo HNMP, so poročali na Upravi za zaščito in reševanje.

Še ena tragična nesreča, pa se je zgodila ob 9.12 pri naselju Arto v občini Sevnica, ko je pri sečnji v gozdu drevo padlo na občana. Posredovali so reševalci NMP Krško in gasilci PGD Sevnica. Slednji so osebo, ki je na kraju podlegla poškodbam prenesli do glavne ceste in nudili pomoč pogrebni službi.