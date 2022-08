Groza pri Žužemberku: v gozdu ga je povozil

O hudi nesreči poročajo iz naselja Gradenc v občini Žužemberk, kjer je dopoldan v gozdu traktor povozil osebo.

Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečenemu do prihoda reševalcev NMP ter pri prenosu do reševalnega vozila.

Reševalci NMP Novo mesto so poškodovano osebo prepeljali v SB Novo mesto, so poročali na upravi za zaščito in rševanje.