Gorenjca izsiljeval z njegovimi golimi fotografijami, nehal ni niti po več nakazilih denarja

Čeprav policisti redno opozarjajo na spletno izsiljevanje z intimnimi fotografijami, se še vedno najdejo naivne žrtve, ki se pustijo zavesti neznancem. Med njimi je tudi veliko odraslih. Kriminalistom je tako predvčerajšnjim moški prijavil tovrstno izsiljevanje. »Storilec je v komunikaciji med njim ter oškodovancem izkoristil gole posnetke iz videoklica in mu grozil z javno objavo posnetkov, če ne bo plačal določene odškodnine,« je sporočil Bojan Kos, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.

Izsiljevanje se ne konča, zato kljub grožnjam ne plačajte.

Oškodovanec je izsiljevalcu poslal več nakazil, vendar se izsiljevanje kljub temu ni končalo. Dejanje je zato prijavil.

»Storilci pri takih izsiljevanjih izkoriščajo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost uporabnikov. Poleg finančne škode pa izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko,« opozarja Kos. Vse skupaj se vedno začne na videz nedolžno, z izmenjavo sporočil, spoznavanjem prek aplikacije, s pogovorom.

Po nekaj stikih pa neznanec izkoristi informacije, ki jih je o sebi dala žrtev, in jo pripravi do tega, da mu pošlje svojo golo fotografijo ali da se sleče, v skrajnih primerih celo samozadovoljuje pred kamero. Neznanec to snema in izkoristi za izsiljevanje. »Varujte svojo zasebnost in nikoli ne delite svoje intime ali podatkov prek družabnih omrežij ali računalniških oziroma telefonskih aplikacij,« je dodal Kos.

Ne nakazujte denarja

Policisti sicer redno opozarjajo na tovrstne goljufije, žrtve pa so najpogosteje mladoletniki, in sicer tako fantje kot dekleta. »Komunikacijo je priporočljivo prekiniti, vse stike pa blokirati, tudi takrat, ko se grožnje že začnejo,« svetujejo policisti, saj lahko kot žrtev le tako prekinete začarani krog izsiljevanja: »Izsiljevalcem ne smete dati vedeti, da ste v stiski, ker bodo to samo izkoristili v svoj prid. Nikakor jim ne nakazujte denarja! Ne nasedajte obljubam, da bodo po plačilu sporne posnetke izbrisali. Nasprotno, od vas bodo zahtevali čedalje večje zneske z raznimi izgovori.«