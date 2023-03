V noči na 18. marec so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o poškodovanem moškem na območju Novega mesta. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi se moški družil s trojico, potem pa naj bi ga ti pretepli. Lažje poškodovanega moškega so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Policisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.