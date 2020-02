Zagorelo je v kuhinji stanovanjske hiše

Domači so z gasilnim aparatom omejili širjenje požara, višina škode še ni znana.

Iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so v četrtek ob 15.10 sporočili, da je zagorelo nedaleč od Term 3000. Požar je izbruhnil v kuhinji stanovanjske hiše v Mlajtincih v občini Moravske Toplice. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mlajtinci-Lukačevci, Moravske Toplice, Ivanci in Tešanovci so ogenj pogasili in prezračili prostore.Že prej so domači z gasilnim aparatom omejili širjenje požara, ki bi lahko povzročil večjo škodo. O vzroku požara in višini materialne škode bo več znanega po policijskem ogledu. S murskosoboške policijske uprave so poročali, da je šlo za požar v kuhinjski napi.