Pijana voznica se je v nesreči poškodovala

KRASINEC – Metliški policisti so bili v petek malo pred 17. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Krasincem in Podzemljem, poroča PU Novo mesto.



Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 46-letna voznica osebnega avtomobila. Zaradi izsiljevanja prednosti je trčila v avtomobil, ki ga je vozil 35-letni voznik. Povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala in med vožnjo ni uporabljala varnostnega pasu, je imela v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola.



Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.