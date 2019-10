LJUBLJANA – V torek nekaj pred 19. uro je neznani storilec na območju Bežigrada neopaženo odprl odklenjena vrata stanovanja in iz hodnika odtujil žensko torbico z vsebino.



Tatvino je izvršil v času, ko so bili stanovalci doma, tatvino pa so opazili kasneje.



Policisti zbiranje obvestil za izsleditev za zdaj še neznanega storilca nadaljujejo in bodo o vseh zbranih ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.