VRHNIKA – Znane so nekatere podrobnosti nesreče, zaradi katere je bila nekaj časa zaprta primorska avtocesta , kar je povzročilo več kot 14 kilometrov dolg zastoj v smeri proti Kopru.Ob 11.15 je na avtocesti Vrhnika–Logatec tovorno vozilo trčilo v okvarjeno stoječe osebno vozilo.Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika in Dolnji Logatec, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri imobilizaciji poškodovanih in otroka, odklopili akumulatorje vozil, posuli iztekle tekočine ter nudili pomoč pri odstranitvi vozila.Reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljubljane so dve osebi prepeljali v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.