Primorka zaprta, kolona dolga več kot 14 kilometrov

LJUBLJANA – Primorska avtocesta je ponovno prevozna, potem ko je bila zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru.



Ostal je daljši zastoj, dolg več kot 14 kilometrov, ki sega skoraj do Brezovice. Potovalni čas se podaljša skoraj za eno uro, poroča prometnoinformacijski center.



Zastoj je tudi na regionalni cesti Ljubljana–Brezovica–Vrhnika.



Za osebna vozila je obvoz po cestah Brezovica–Podpeč–Rakitna–Unec, Ig–Črna vas–Podpeč–Rakitna–Unec in Ljubljana–Dobrova–Horjul–Vrhnika.



Na primorski avtocesti je med priključkom Črni Kal in predorom Kastelec zaradi prometne nesreče oviran promet proti Ljubljani. Vozila so na odstavnem pasu.