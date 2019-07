Dramatično reševanje: voznik ukleščen v gorečem vozilu

RAKITNA – Ob 18.26 se je na cesti Preserje - Rakitna v bližini naselja Gorenja Brezovica zgodila prometna nesreča, ko je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s cestišča in se prevrnil na streho, vozilo pa je pri tem zagorelo.



Voznik je ostal ukleščen v vozilu.



Poleg reševalcev in policije so posredovali tudi gasilci GB Ljubljana, PGD Podpeč, Preserje in Brezovici pod Krimom. Gasilci so zavarovali kraj, pogasili požar in voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.