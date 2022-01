Celje: iz prepira v pretep, nato pa z nožem nad zaposlenega

Kot smo že poročali, se je v torek v večernih urah v Celju zgodil pretep. Policisti so obravnavali sum storitve kaznivega dejanja poskus uboja in nasilništva. Kmalu po dogodku so odvzeli prostost štirim osebam, tujim državljanom, začasno stanujočim na območju Celja, starim 19, 27, 31 in 34 let.

Enaintridesetletnika so včeraj zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil sodno pridržanje. Ostale tri, ki so jih ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništvo, so po opravljenih preiskovalnih dejanjih izpustili na prostost.

Osumljeni so v pretepu poškodovali štiri osebe, prav tako tuje državljane. Osumljeni so se v torek, okoli 19. ure, srečali na Ljubljanski cesti v Celju. Med njimi je prišlo do prepira zaradi določenih nesoglasij glede delovnega razmerja. Oškodovani so namreč zaposleni pri 31-letnem osumljencu. Prepir je prerasel v pretep, pri čemer je osumljeni 31-letnik z nožem hudo poškodoval enega od oškodovancev. V pretepu so bili poškodovani tudi ostali trije.

Vse štiri osumljene so policisti kazensko ovadili, prav tako so na podlagi zakona o tujcih in določb kazenskega zakonika iz razlogov javne varnosti predlagali, da se jim izreče ukrep odstranitve tujca iz države.