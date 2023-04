Pravosodni policisti so včeraj iz pripora na celjsko sodišče znova privedli Sebastiena Abramova, ki je marca 2015, takrat še kot Sebastjan Colarič, s polavtomatsko puško ustrelil svoje dekle Saro Veber. Sam sicer vseskozi vztraja, da se mu je puška po nesreči sprožila, medtem ko jo je čistil, a je tožilstvo prepričano, da je šlo za skrbno načrtovan in zahrbten umor iz nizkotnih nagibov. Celjski kriminalisti so Abramova za umor ovadili šele, ko je pred petimi leti prišla na dan afera odrezana roka; Abramov je, z namenom zavarovalniške goljufije, svoje drugo dekle, Julijo Adlešič, prepričal, da...