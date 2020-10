Kolumna Vesa Stojanova: Na nož

Trump je s svojim načinom vladanja in obnašanja izzval pri mnogih Američanih nelagodje in nasprotovanje.

Čez teden dni bomo vedeli, ali bodobil dovoljenje ameriških volivcev, da še štiri leta ostane v Beli hiši. Javnomnenjske ankete mu ne kažejo dobro, saj naj bi imel njegov tekmec, demokratski kandidat in nekdanji podpredsednikna zvezni ravni kar lepo prednost, od pet do 12 odstotkov. Odvisno od izvajalca anket. A vseeno ta razlika kaže, da je Trump s svojim načinom vladanja in obnašanja izzval pri mnogih Američanih nelagodje in nasprotovanje, ki se zdaj kaže v teh anketah.Če bo to obveljalo tudi čez teden dni, je za zdaj neznanka, saj v ZDA, kjer se radi postavljajo z nazivom najstarejša demokracija na svetu, na volitvah ne velja eno temeljnih demokratičnih načel en človek, en glas.Zaradi arhaičnega sistema elektorjev je Trump zmagal že pred štirimi leti, pa čeprav je dobil skoraj tri milijone glasov manj od takratne tekmice Hillary Clinton. In ta sistem lahko tudi prihodnji teden poseže vmes, saj na ameriških volitvah ni toliko pomembno, koliko ljudi bo glasovalo za posameznega kandidata v vseh Združenih državah, ampak koliko ljudi bo katerega od tekmecev podprlo v posameznih državah.Ameriški volivci bodo v torek pravzaprav volili elektorje, nekakšne posrednike med volivci in kandidati. Teh je skupaj 538 – njihovo število je seštevek kongresnikov in senatorjev po posameznih zveznih državah pa še trije elektorji, ki prihajajo iz glavnega mesta Washington – in ti bodo potem sredi decembra, na prvi ponedeljek po drugi decembrski sredi, glasovali za predsednika. Zmagovalec mora dobiti glasove 270 elektorjev, če hoče dobiti vstopnico za Belo hišo.Da bi videli pravo razpoloženje volivcev v Ameriki, so zato pomembnejše javnomnenjske ankete v tako imenovanih odločilnih državah, ki imajo dovolj veliko število elektorjev in kjer se lahko rezultat nagne na eno ali drugo stran. Za nekatere države, kot sta, denimo, Kalifornija in New York, se ve, da bodo volivci podprli demokratskega predsednika, medtem ko je v državah, kot so Pensilvanija, Ohio, Arizona itd., naklonjenost volivcev še vedno neznanka.Zato v njih zdaj poteka pravi predsedniški boj na nož, zato Trump in Biden zdaj toliko časa preživita v teh državah in poskušata prepričati prav vsakega posameznika. Tu potem pride v poštev pravilo en človek, en glas. In tu se lomijo ameriške volitve.