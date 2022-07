Brskam po facebooku in neki moški, ki ga osebno ne poznam, se javno priduša nad nekdanjo ženo, ki mu omejuje stike z otrokom. Besen je, nad njo bo šel z vsemi topovi, obljublja. Nekaj »skrolov« nižje in enako počne neka ženska, zelo bežna znanka, le da obratno – prepričana je, da je njen bivši partner nestabilen in da ne bi smel imeti več kontaktov z otrokom, zato mu jih bo poskušala preprečiti za vsako ceno. Moški X in ženska Y sta vsak na svoji strani kovanca, a slepo zaverovana v svoj prav, tako zaverovana, da brez pomislekov pereta umazano perilo pred facebook občinstvom....