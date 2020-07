Tono težka skala stisnila planinko (FOTO)

Poletni meseci nas kar kličejo v hribe, letos nemara še bolj; in ob domačih hribolazcih in planincih se k našim vrhovom radi napotijo turisti. Jani Bele iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRSZ) pa nam pojasni, da obstajata dve vrsti tujcev: "Eni so tujci, ki hodijo že doma v hribe: ti so po navadi dobro opremljeni in pripravljeni." O tisti drugi vrsti, ki nima kaj dosti pojma o naših hribih, pa pogosto beremo v policijskih poročilih: "Prejšnji teden je bila nesreča Nemke na Jalovcu, ki je zdrsnila: nepravilna obutev, nepravilne in premajhne dereze …" našteva napake, ki so lahko v najslabšem primeru celo usodne. Toda pri ...