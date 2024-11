Zlatan v joku, z njim jokala cela Švedska, še se spominjajo Ibrahimovićevih besed ...

Zlatan Ibrahimović se je rodil v zakonu Šefika Ibrahimovića in Jurke Gravić, kljub balkanskemu poreklu pa je postal eden najboljših nogometašev v zgodovini Skandinavije. Švedi so ga oboževali v njegovih igralskih časih, dominiral pa je tudi na evropski ravni v dresu nekaterih največjih klubov s celine. Kar 12-krat je bil najboljši nogometaš Švedske, ena nagrada pa je bila povsem drugačna od drugih.

Čeprav je javnost navajena, da je v središču pozornosti in glavna zvezda, kjerkoli se pojavi, se je na današnji dan pred natanko 10 leti odločil ostati v senci tragičnih dogodkov. Prejel je Guldbollen, nagrado za najboljšega igralca leta na Švedskem, nato pa je zaradi njegovega govora jokala vsa država. Odločil se je, da bo o švedskih nogometaših Klasu Ingessonu in Pontusu Segerströmu spregovoril z odra.

»To je nagrada za nekaj, kar delam dobro, in to je v redu, vendar je popolnoma nepomembno. Nocoj, ko smo vsi tukaj, se moramo pokloniti Klasu Ingessonu in Pontusu Segerströmu, ki sta nas zapustila,« je dejal Ibrahimović in dodal: »Skupaj žalujemo, nekako tako je minilo to leto ... Izgubil sem brata, ki ga je lani spomladi odnesla ista bolezen. To so veliko pomembnejše stvari kot nogomet, to je resnično življenje. Naj jim bo čast in naj počivajo v miru.«

Kdo je bil Klas Ingesson?

Nekdanji vezist iz Švedske je igral za Göteborg, Mechelen, PSV, Sheffield Wednesday, Bari, Bologno, Olympique de Marseille in Lecce. Z Göteborgom je osvojil pokal UEFA, z Bologno pa pokal Intertoto. Po igralski karieri je Klas delal v lesni industriji, v nogomet pa se je vrnil kot trener mlade ekipe Elfsborga. Kasneje je eno sezono deloval kot prvi trener tega kluba, a je takrat že imel resno diagnozo. Prvič so mu leta 2009 diagnosticirali mielom, vendar je popolnoma okreval in se vrnil v normalno življenje. Vendar se je huda bolezen vrnila in Ingesson je umrl v starosti 47 let zaradi maligne bolezni kostnega mozga.

Kdo je bil Pontus Segerström?

Drugi nogometaš, ki ga omenja Zlatan Ibrahimović, je bil branilec v mlajših kategorijah švedske izbrane vrste. Igral je za Bromapojkarno, Odense, Landskrono, Stabek in Bromapojkarno, kjer je zaradi hude bolezni končal kariero. Igral je za švedsko reprezentanco do 17 in 19 let, na Norveškem pa je osvojil naslov prvaka.

Umrl je oktobra 2014 v starosti 34 let, le nekaj mesecev prej pa so mu odkrili hudo obliko možganskega tumorja.

Zlatanov brat umrl za rakom

Smrt lastnega brata je Zlatana Ibrahimovića močno prizadela. »Brat Sapko, ki je bolehal za levkemijo, je izdihnil na mojih prsih. Pokopali smo ga po muslimanskih običajih. Oče ni potočil niti ene solze. Naslednji dan je šel na pokopališče, jokal je od jutra do večera. Sam,« se je bolečih trenutkov spomnil Zlatan.

Sapkova huda bolezen je za vedno spremenila Zlatana ... »Na roko sem si vtetovirala datum rojstva svojega brata Sapka, ki je umrl pri 42 letih, 30. aprila 1973. Levkemija ga je odnesla v samo 14 mesecih, zato ne želim razmišljati o prihodnosti in se osredotočiti samo na ta trenutek, na sedanjost,« je zapisal v svoji avtobiografiji in dodal: »Z vso fizično močjo, ki sem jo imel, z vsem denarjem, z vsemi poznanstvi, nisem mogel narediti ničesar, da bi pomagal bratu, počutil sem se popolnoma nemočnega kot absolutna ničla,« poroča mondo.rs.